Instagram hesabından paylaştığı hiciv ve eleştiri dolu videolar ile beğeni toplayan Gürgen Öz, bu kez corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmeyen faturalarla ilgili konuştu.
‘SİNİRLERİM BOZULDU’
“Arkadaşlar sabah sabah kendimi faturalara gülerken yakaladım” diyen Öz, “Elimde değil yani, sinirlerim bozuldu. Hayat durdu, faturalar durmadı. Öyle yani, öyle geliyor” dedi.
‘ALLAH’TAN BİLGİLENDİRMEK İSTİYOR’
Kendisine gelen bir mail’i de takipçileri ile paylaşan Öz, “Şimdi bana bir mail atmışlar, onu okumak istiyorum size. Diyor ki, ‘Sayın abonemiz size değer veriyoruz. Bu yüzden faturalarınız şubelerimiz yerine, internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Size değer verdiğimiz için, sizi şey yapmak istiyoruz. Bilgilendirmek istiyoruz.’ Allah’tan bilgilendirmek istiyor. Oh şükür.”
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Yorumlar
(3 )
Onur - Hayat durdu ama ücretli tv paketleri durdumu?Blu tv netflix üyeliği durdumu?Hangi faturanın durmasını istiyorsunuz?Gelirleri normal zamanda ortalamnın çok sütünde olan insanlar böyle sahte sahte konuşup sosyal mesaj verip beğeni alma çabasındalar.O faturalar gariban için sürekli işliyordu hiç aklınızda değil di o zamanlar.
Engin - Halimize şğkredelim
Dünyaya nazaran bizler çok iyi durumdayız
Amele - Herşey durur,hayat bile durur.faturalar durmaz.Nokta
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