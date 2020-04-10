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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıldönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıldönümü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’nde de bir dizi etkinliklerle kutlandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit Kültür Tepesinde gerçekleştirilen törende Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, emniyet müdür yardımcıları,  şube müdürleri ve amirler ile emniyet personeli Atatürk Anıtına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Törene geçmiş yıllarda olduğu gibi il protokolü ve sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar salgın nedeniyle katılamadı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Tipioğlu ”Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk Polis Teşkilatımızın 175. Kuruluş Yıldönümünü kutluyoruz. Türk Polis Teşkilatı 1845 yılından bu yana, Aziz Milletimizden ve kanunlardan aldığı güç ile vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gecesini gündüzüne katarak, fedakârca görev yapmaktadır. Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden terör örgütleri ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı hedef alan uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere,  kişilere ve mal varlığına karşı işlenen her türlü suçlarla mücadelemiz devam ediyor” dedi.

"FEDAKARCA GÖREV YAPIYORUZ"

Tipioğlu, “Güvenli yolculukları sağlamak üzere trafiğin düzenlenmesi, toplumsal olayların takibi gibi asli görevlerimizin yanında, kamuoyunun bilgilendirilmesi, çeşitli toplum kesimlerine eğitim verilmesi gibi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı önceleyen bir anlayışla sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekteyiz. Aziz Milletimizin polisine olan güveni ve manevi desteği sayesinde, huzur ve güvenliğinin sağlanmasında gösterilen başarı, mensuplarımızın hukuk kuralları çerçevesinde fedakarca görev yapmalarının yanı sıra, eğitime ve modernizasyona verilen önem sayesinde gerçekleşmektedir” dedi.

"DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLEN KURUMLAR ARASINDADIR"

Tipioğlu, “Türk Polisi Aziz Milletinin hizmetkârıdır anlayışıyla, vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Bize duyulan güven, verilen destek ile güvenlik hizmetlerini çağın teknolojisi ile yeniliyor, suçları oluşmadan önleyecek anlayışlar geliştiriyoruz. Bugün Emniyet Teşkilatımızın geldiği aşama hepimizi gururlandırmaktadır. Türk Polisi yalnızca ülkemizde değil, dünyada örnek gösterilen kurumlar arasındadır. Başarımızı, toplumun içinden gelen birileri olarak vatandaşlarımızla hemhal olmamıza, bunun yanında çağdaş polisliğe uyumlu, birlik ve beraberlik duygusu içerisinde hareket eden, Polis-Halk ilişkisini en üst seviyede tutarak, kanun hakimiyetini sağlayan anlayışa borçlu olduğumuzu biliyoruz” dedi.

ŞEHİTLİK ZİYARET EDİLDİ

Son olarak Tipioğlu, “Türk Polisi, Vatan, Millet ve Bayrak sevgisinin verdiği güçle görevini yaparken, bu değerlerin tehlikeye girme ihtimali karşısında, Aziz Milletimizin huzuru, güvenliği ve sağlığı için canını feda etmekten çekinmeyecek cesarete sahiptir. İçinde bulunduğumuz süreçte, toplumun sağlığı için milletçe verdiğimiz mücadelede en ön saflarda yerini almıştır. Aynı kararlılıkla görevini sürdürmeye devam edecektir. Bu vesileyle; Türk Polis Teşkilatımızın 175. Kuruluş Yıldönümünü kutluyor, görevi başında canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ile kahraman gazilerimize ve emekli mensuplarımıza sağlık ve huzur temenni ediyor, değerli çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi. Konuşma sonrası Bağçeşme Polis Şehitliği ziyaret edilerek tören son buldu.

Bugün 13:52 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

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erol demirbek - TÜRK soylu , polis kardeşlerimin 175. kuruluş yıl dönümlerini tebrik eder, eş dost akraba ve yakınları ile nice teşkilat kuruluş günlerine sağlık ve mutluluk ile ulaşmalarını dilerim. Ne mutlu TÜRK olana .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 14:31

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