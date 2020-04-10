Yapılan yardımı paylaşan doktora suç duyurusu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından sağlık çalışanları için maske, kolonya ve eldiven dağıtılmasının ardından İzmit Saraybahçe Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi görevinde bulunan Dr. Sibel Gören, sosyal medya hesabından yapılan yardımı paylaşıp teşekkür ederek, “Aile Sağlığı Merkezleri’nin unutulduğu günlerde bizi unutmayan Fatma Kaplan Hürrriyet ve İzmit Belediyesi’ne teşekkürler” ifadesinde bulunmasının ardından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öne sürdü.
“SUÇ UNSURU NEDİR?”
Gören suç duyurusuyla ilgili olarak, “Bu paylaşımım şikayet edilmiş. Hakkımda soruşturma açılmış, savunmam isteniyor. Buradaki suç unsuru nedir acaba? Bu günlerde bile bunlarla uğraşılmasını protesto ediyorum. Hem de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun tüm soruşturmaların ertelenmesi ile ilgili yazısı varken...” dedi.
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Yorumlar
(9 )
kartal41 - devletin polisi, askeri, bekçisi,muhtarı hep beraberkapı kapı cumhurbaşkanımızın hediyesi diye dagıtıyorlar kimseden ses yok kendi hemşerilerine hizmet eden dr sibel gören hanıma gönderilen hem kendi saglıgı hemde gelen hastaların saglık acısından gönderilen malzeler için teşekkür etmesini hazmedemeiyen zihniyete yazıklar olsun
alperen - inanalımmı ibb başkanını tehdit eden chp li çıkınca chpliler delikanlı gibi sustu
A.yıldız - Akp ile bu ülke bir yere varamaz artık. ülkenin içine ettiniz. sattınız yediniz böldünüz bitirdiniz.sırada halka zulmetmeye başladınız
Hakan - Aslında GEBER diyecektin il müd olurdun
İzmitli - yazık bu kafayla biryerlere varamayız
Engin - Kişiye özel yardım yapılmaz
Bencilce bir durum
emre meşe - yardım tüm sağlık kurumlarına yapıldı kişiye özel değil inek altında buzağ aramayın
Erol Demirbek - KISKANAN BİR BAYAN YAPMIŞTIR SUÇ DUYURUSUNU.
Erol Demirbek - bu nasıl suç? iktidarın yardımları , cumhurbaşkanı yardımı diye tv. lerde vatandaş kapılarında aldım verdim yapılırken onlarcası yayınlanıyor . bana yardım gönderilse ben de tşk. mesajı yayınlarım . BEKLİYORUM :)
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