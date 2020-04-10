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Yapılan yardımı paylaşan doktora suç duyurusu

İzmit Saraybahçe Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Sibel Gören, İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından yapılan yardımı sosyal medya hesabından paylaşıp teşekkür etmesinin ardından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öne sürdü.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından sağlık çalışanları için maske, kolonya ve eldiven dağıtılmasının ardından İzmit Saraybahçe Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi görevinde bulunan Dr. Sibel Gören, sosyal medya hesabından yapılan yardımı paylaşıp teşekkür ederek, “Aile Sağlığı Merkezleri’nin unutulduğu günlerde bizi unutmayan Fatma Kaplan Hürrriyet ve İzmit Belediyesi’ne teşekkürler” ifadesinde bulunmasının ardından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öne sürdü.

“SUÇ UNSURU NEDİR?”

Gören suç duyurusuyla ilgili olarak, “Bu paylaşımım şikayet edilmiş. Hakkımda soruşturma açılmış, savunmam isteniyor. Buradaki suç unsuru nedir acaba? Bu günlerde bile bunlarla uğraşılmasını protesto ediyorum. Hem de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun tüm soruşturmaların ertelenmesi ile ilgili yazısı varken...” dedi.

Bugün 14:18 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(9)
09

kartal41 - devletin polisi, askeri, bekçisi,muhtarı hep beraberkapı kapı cumhurbaşkanımızın hediyesi diye dagıtıyorlar kimseden ses yok kendi hemşerilerine hizmet eden dr sibel gören hanıma gönderilen hem kendi saglıgı hemde gelen hastaların saglık acısından gönderilen malzeler için teşekkür etmesini hazmedemeiyen zihniyete yazıklar olsun

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 10 Nisan 17:39
08

alperen - inanalımmı ibb başkanını tehdit eden chp li çıkınca chpliler delikanlı gibi sustu

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 17:36
07

A.yıldız - Akp ile bu ülke bir yere varamaz artık. ülkenin içine ettiniz. sattınız yediniz böldünüz bitirdiniz.sırada halka zulmetmeye başladınız

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 10 Nisan 17:00
05

emre meşe - @Engin 03 nolu yoruma cevabı: yardım tüm sağlık kurumlarına yapıldı kişiye özel değil inek altında buzağ aramayın

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 16:05
02

Erol Demirbek - KISKANAN BİR BAYAN YAPMIŞTIR SUÇ DUYURUSUNU.

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 10 Nisan 14:40
01

Erol Demirbek - bu nasıl suç? iktidarın yardımları , cumhurbaşkanı yardımı diye tv. lerde vatandaş kapılarında aldım verdim yapılırken onlarcası yayınlanıyor . bana yardım gönderilse ben de tşk. mesajı yayınlarım . BEKLİYORUM :)

Yanıtla . 7Beğen . 4Beğenme 10 Nisan 14:39
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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