Yapılan yardımı paylaşan doktora suç duyurusu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından sağlık çalışanları için maske, kolonya ve eldiven dağıtılmasının ardından İzmit Saraybahçe Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi görevinde bulunan Dr. Sibel Gören, sosyal medya hesabından yapılan yardımı paylaşıp teşekkür ederek, “Aile Sağlığı Merkezleri’nin unutulduğu günlerde bizi unutmayan Fatma Kaplan Hürrriyet ve İzmit Belediyesi’ne teşekkürler” ifadesinde bulunmasının ardından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öne sürdü.

“SUÇ UNSURU NEDİR?”

Gören suç duyurusuyla ilgili olarak, “Bu paylaşımım şikayet edilmiş. Hakkımda soruşturma açılmış, savunmam isteniyor. Buradaki suç unsuru nedir acaba? Bu günlerde bile bunlarla uğraşılmasını protesto ediyorum. Hem de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun tüm soruşturmaların ertelenmesi ile ilgili yazısı varken...” dedi.