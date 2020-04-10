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Turan, Türk Polis Teşkilatı’nın 175. Yıl Dönümünü kutladı

Gebze Asayiş ve Emniyet Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkan’ı Yıldıray Turan, Türk Polis Teşkilatı’nın 175. Yıl Dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Gebze Asayiş ve Emniyet Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkan’ı Yıldıray Turan, Türk Polis Teşkilatı’nın 175. Yıl Dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Turan yaptığı açıklamada, ”Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza müteşekkiriz. Emniyet Teşkilatımızın ve polisimizin, bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle, Emniyet Teşkilatımızın 175. Kuruluş Yıldönümünde görevlerini yaparken şehit olan kahraman polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Bugün 14:23 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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