Öğretmenlerin görevlendirilmesine Türk Eğitim-Sen’den tepki

Kocaeli İl Pandemi Kurulu’nun yaptığı toplantıda Coronavirüs ile mücadelede aldığı karar doğrultusunda saha izlem çalışmalarında diğer kamu kurum ve kuruluş personellerinden de destek sağlanması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda da başta öğretmen ve imamlar olmak üzere diğer kurum çalışanlarının ihtiyaç duyurulması halinde kaymakamlıklar tarafından ilçe sağlık müdürlüklerinin koordinesinde yürütülmesine karar vermişti.

“BUGÜN DEĞİLSE NE ZAMAN?”

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı alınan kararla ilgili yazılı açıklama yayınladı. Şanlı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bizler böylesi bir var oluş imtihanında kendini düşünecek, görev ve sorumluluktan kaçacak değiliz. Devletinin ve milletinin yanında bugün durmayacaksa, en zor şartlarda görev ve sorumluluk almayacaksa, yani bugün değilse, ne zaman? Ancak, ülkemiz için herkesin sorumluluk aldığı ve alması gerektiği bir durumda, sorumluklar ve yükümlülükler paylaştırılırken kişilerin sağlığının öncelenmesi, kişilerin meslekleri itibariyle faydalı olabilecek noktalarda görevlendirilmesi çok önemlidir.

“KABUL EDİLEBİLİR BİR İŞLEM DEĞİLDİR”

Bir öğretmene aç susuz, 12 saat boyunca ana yolda durdurulan araçtaki kişilerin ateşini ölçme veya testi pozitif çıkmış hastaların evlerine giderek diğer aile bireylerine bilgi verme görevlerinin verilmesi çok da anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir işlem değildir. Öğretmenlerimizin bu sürecin sağlıklı ve daha az zararla atlatılabilmesinde çok daha kritik ve mesleğinin bilgi ve tecrübesini de kullanabileceği görevler üstlenmesi daha doğru ve faydalı değil midir? Ayrıca Türk Eğitim Sen olarak tüm görevlendirmelerin 'Gönüllülük Esası'na göre yapılmasını daha doğru ve güzel buluyor; yürütülen çalışmaların daha verimli olacağını düşünüyoruz.

“HER TÜRLÜ GÖREVİ ALMAYA HAZIR”

Bu vesileyle Türk Eğitim Sen olarak bir kere daha ifade ediyoruz ki; her durum ve şartta ülkemizin yanındayız. Her durum ve şartta bizden ne bekleniyorsa gereğini yapmaya hazırız. Ve inanıyoruz ki tüm öğretmenlerimiz de mesleki bilgi ve birikimleri doğrultusunda ve sağlıklı şartlar sağlandığında her türlü görev ve sorumluluğu almaya hazırdır. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Rabbim hastalarımıza şifa, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim ülkemizi ve tüm insanlığı bu ve bunun benzeri salgınlardan muhafaza eylesin.”