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Derince Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Derince Belediyesi ekipleri yaşanan salgından sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için belirli alanlara düzenli olarak yiyecek bırakıyor
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Koronavirüse karşı mücadelesini etkin bir şekilde sürdüren Derince Belediyesi, bu süreçte sokakta yaşayan hayvanları da ihmal etmiyor. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla yoğun bir çalışma yürüten Derince Belediyesi, sokak hayvanları için tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yiyecek ve su bırakıyor. İçişleri Bakanlığı'nın sokak hayvanları genelgesi kapsamında, beslenme noktalarını arttıran ve çalışmalarını daha da hızlandıran ekipler bu uygulamanın kent genelinde düzenli olarak devam ettiğini belirttiler.

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