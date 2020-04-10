Koronavirüse karşı mücadelesini etkin bir şekilde sürdüren Derince Belediyesi, bu süreçte sokakta yaşayan hayvanları da ihmal etmiyor. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla yoğun bir çalışma yürüten Derince Belediyesi, sokak hayvanları için tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yiyecek ve su bırakıyor. İçişleri Bakanlığı'nın sokak hayvanları genelgesi kapsamında, beslenme noktalarını arttıran ve çalışmalarını daha da hızlandıran ekipler bu uygulamanın kent genelinde düzenli olarak devam ettiğini belirttiler.
Bugün 14:33 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:36 TSİ
Derince Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
Derince Belediyesi ekipleri yaşanan salgından sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için belirli alanlara düzenli olarak yiyecek bırakıyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz