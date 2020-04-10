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Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Kartepe Belediyesinde Covid-19 önlemleri kapsamında belediye hizmet binası girişlerinde belediye personeli ve vatandaşların girişleri sırasında ateşleri ölçülmeye başlandı
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi hizmet binasına girişlerde vatandaşların ve belediye personelinin ateşleri ölçülüyor. Hizmet binası girişinde alınan önlemler ile olası hastalıklı bireylerin binaya girmesinin önlenmesi amaçlanıyor. Ateşi 38 derecenin üstünde olanlar hastanelere yönlendirilirken, ateş ölçümünün ardından ellerini dezenfekte eden vatandaş ve belediye personeli binaya giriş yapabiliyor.

GECE GÜNDÜZ TEMİZLENİYOR

Virüsle mücadele çalışmaları kapsamında belediye ekipleri ise ilçe genelinde mahalle, cadde ve sokaklar basınçlı su ve dezenfekten ile gece-gündüz temizleniyor. Çalışmaları kapsamında mahalle, cadde ve sokaklar da devam ederken, ekipler otobüs durakları, eczaneler, otobüsler, aile sağlık merkezleri, siteler, parklar, kamu araçları, dernek binaları titizlikle dezenfekte ediliyor. Yapılan dezenfekten çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara uyarılarda bulunularak evlerinden çıkmamaları noktasında hatırlatmalar yapılıyor.

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