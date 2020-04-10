Galatasaraylı Falcao ve ailesi ‘Olimpiyat Yıldızları’nda !..

Olimpiyat yıldızları Spor Kulübü, virüs sebebiyle Türkiye’de çapında başlattığı ONLİNE spor ve cimnastik antrenmanları, Galatasaray’ın yıldızı Radamel Falcao’nun da kulüp antrenmanlarına katılımıyla ülkeye örnek oldu. Başkan Tolga Havuç, “İlklerin kulübü olarak ülke sporumuza örnek olmaktan dolayı onurluyuz. Teşekkürler STAR TV” dedi.