Harun Eren: Anılara sarıldık

Evde kalıp spor yapan Harun, anılara sarıldıklarını ve bunun iyi geldiğini belirterek şu mesajı paylaştı: Futbol hayatımda oynadığım en iyi kadroydu. Güngören ile 2.Lig’de şampiyon olduğumuz senenin bir sonraki senesi PTT 1. Lig sezonu kadromuz. Ayaktakiler: kaleci Denizlili Süleyman Küçük. oynadığım en iyi stoper İbrahim Arıkan, Hakan Arslan (Sivasspor kaptanı), Celal Aras ve ben. Oturanlar: Şenol, İsmail Semih Türe, İlkay Turan Kuş ağabeyim (maestro). Kadroda bir tek Abdullah ağabeyim eksik. O da gördüğüm en iyi stoperlerden biriydi. Böylesi günlerde en güzel şey, anılara dalmak ve yaşantımızı bir kez daha dikkatle gözden geçirmektir.