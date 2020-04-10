Sıralı geliyoruz sırasız gidiyoruz

Yeni Kocaelispor teknik patronu ve başkan yardımcısı Burak Uzuner, “Maalesef çok acı bir haberle sarsıldık. İlkokul ve ortaokul da öğretmenliğini yaptığım öğrencim Ada Batın Gündoğdu ile birlikte pırıl pırıl 2 gencimiz hayatını kaybetti. Ne acıdır ki bu hayata sıra ile gelip, sırasız gidiyoruz. Gençlerimizin vefatı bizleri derinden üzmüştür. Ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekânları cennet olsun inşallah” dedi.