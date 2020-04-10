Yeni Kocaelispor teknik patronu ve başkan yardımcısı Burak Uzuner, “Maalesef çok acı bir haberle sarsıldık. İlkokul ve ortaokul da öğretmenliğini yaptığım öğrencim Ada Batın Gündoğdu ile birlikte pırıl pırıl 2 gencimiz hayatını kaybetti. Ne acıdır ki bu hayata sıra ile gelip, sırasız gidiyoruz. Gençlerimizin vefatı bizleri derinden üzmüştür. Ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekânları cennet olsun inşallah” dedi.
Bugün 14:45 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:47 TSİ
Sıralı geliyoruz sırasız gidiyoruz
Yeni Kocaelispor teknik patronu ve başkan yardımcısı Burak Uzuner, yaşamını yitiren Ada Batın Gündoğdu için taziye mesajı yayımladı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz