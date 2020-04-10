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Gölcükspor’dan anlamlı mesajlar

Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak üzüntüsünü dile getiren bir mesaj yayımladı
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Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak, alınan iki kötü haberle yaşadığı üzüntüsünü dile getirdi. Çardak şunları söyledi: Ülke olarak zor günler yaşıyoruz.  Bu zor günlerde bugün aldığımız iki kötü haber ile daha kötü olduk. Diyarbakır Kulp ilçesinde vatandaşlarımıza PKK’lılar tarafından hain saldırı sonucunda 5 vatandaşımız şehit olmuştu. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Futbol hayatına ilk adımı amatör takımlardan adım atarak yükselirsin ve belli bir noktalara gelirsin. Bu iki kardeşimiz de belki güzel yerlere geleceklerdi. Ancak olmadı.

DAMLAR VE YAHYAKAPTAN’A BAŞ SAĞLIĞI

Emre Serin ve Başiskele Damlarspor Kulübü futbolcularından Yusuf Büyük ve Yahya Kaptan Spor Kulübü futbolcularından Ada Batın Gündoğdu'nun geçirdikleri trafik kazası sonucu vefat ettiklerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. 3 genç futbolcumuza Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Kocaeli Amatör camiasına ve Başiskele Damlarspor ile Yahya Kaptanspor Kulüplerine de baş sağlığı diliyorum.

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