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Yenidoğan’da Bostan sevinci

Yenidoğan Serdarspor Başkan Abdülkadir Bayraktutar, Kocaelispor Sevenler Derneği’nde yer almasına ilişkin açıklamalarda bulundu

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Yenidoğan Serdarspor Başkan Abdülkadir Bayraktutar sevinç yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü de kutlayan başkan Bayraktutar, öte yandan yakın arkadaşı Hamza Bostan’ın Kocaelispor Sevenler Derneği’nde yer almasına duyduğu sevinci dile getirdi. Bayraktutar açıklamasında “Mahallemizin yetiştirmiş olduğu değerler arasında, iş insanı kimliği ile tanınan, çarşı esnaflarından, kulübümüz başkan yardımcımız. Hamza Bostan. Kocaelispor Sevenler Derneği yönetim kurulunda görev almıştır. Kocaelispor’u Sevenler Derneği’nde ayrıca Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Hakemler Derneği Başkanı Av. Özhan Kurt, Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Celal Kavaz, İş İnsanı Kerim Bayramoğlu ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayhan Orhan da yer alıyor. Şehrimize ve Kocaelisporumuza hayırlı olsun. Yönetim kurulunu tebrik eder, hayırlı hizmetler dileriz” dedi.

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