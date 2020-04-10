"Teşekkürler Alemdaroğlu"

Veliler yaptığı açıklamada “Henüz ortaokulda aldığı Gölcük kızlarını, durmak bilmeden, sabırla, sevgi ile ve yıllarca çalıştırarak, liseler dünya ikinciliğine hem de iki kez ulaştırmak, şampiyonluk kadar değerli. Ne güzelsiniz Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi kızları ve ne şanslısınız böyle bir hocanız olduğu için” dedi.