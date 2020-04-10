Veliler yaptığı açıklamada “Henüz ortaokulda aldığı Gölcük kızlarını, durmak bilmeden, sabırla, sevgi ile ve yıllarca çalıştırarak, liseler dünya ikinciliğine hem de iki kez ulaştırmak, şampiyonluk kadar değerli. Ne güzelsiniz Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi kızları ve ne şanslısınız böyle bir hocanız olduğu için” dedi.
Bugün 14:51 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:53 TSİ
"Teşekkürler Alemdaroğlu"
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü velileri, ortak bir mesaj yayınlayarak antrenör Hasan Alemdaroğlu’na teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz