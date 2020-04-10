Ülkemizin önemli pehlivanlarından birli olan ve koronavirüse yakalanan Mustafa Mercan’ın testleri negatif çıktı. Güreş ve spor camiası bu haberle moral bulurken, en yakın arkadaşı Kırkpınar Başpehlivanlarından Sezgin Yüksel de bir mesaj yayınlayarak, Mercan’ı tebrik etti. Yüksel “Şükürler olsun Rabbim’e, kardeşimin sonuçları negatif çıktı. Dualarımız insanlık içindir. Yaradılanı sev Yaradan’dan ötürü” dedi.
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Şükürler olsun, Mustafa pehlivanın testleri de negatif çıktı
Ülkemizin önemli pehlivanlarından birli olan ve koronavirüse yakalanan Mustafa Mercan’ın testleri negatif çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz