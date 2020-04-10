Şükürler olsun, Mustafa pehlivanın testleri de negatif çıktı

Ülkemizin önemli pehlivanlarından birli olan ve koronavirüse yakalanan Mustafa Mercan’ın testleri negatif çıktı. Güreş ve spor camiası bu haberle moral bulurken, en yakın arkadaşı Kırkpınar Başpehlivanlarından Sezgin Yüksel de bir mesaj yayınlayarak, Mercan’ı tebrik etti. Yüksel “Şükürler olsun Rabbim’e, kardeşimin sonuçları negatif çıktı. Dualarımız insanlık içindir. Yaradılanı sev Yaradan’dan ötürü” dedi.