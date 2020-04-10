Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Derince ilçesinde düzenlenen operasyonda, COVİD-19 salgınını fırsat bilerek gerekli izin ve ruhsatlar olmaksızın, kaçak olarak tıbbi ve medikal malzemelerin üretimi yaptığı öne sürülen ve stoklayarak sattıkları iddia edilen bir iş yapılan baskında 3 bin 340 Litre el dezenfektanı ele geçirilmiş, şüpheli 3 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Pospor Kimya Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Pospor, bazı yayın organlarında “Kaçak Dezenfektan ve Hijyen Malzemeleri Üretimi” haberlerinde firmanın ürünleri haberlere taşınmış olup kamuoyuna açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

"MEVZUATLARA UYGUN ŞEKİLDE ÜRETTİK"

Yapılan yazılı açıklamada, “2010 yılında kurulan şirketimizin kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetlerde; yasal yükümlülüklere, yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak üretim yapılmasına hassasiyetle uyulmuştur ve uyulmaya devam edilmektedir. Bahsi geçen haberle ilgili olarak 8 Nisan 2020 tarihinde firmamızı denetlemeye gelen yetkililer tarafımızca üretim yerimiz ve süreçlerimiz ile ilgili bilgilendirilmişlerdir. Firmamızın mevcut belgeleri incelenmiş olup, yasal mevzuatlara uygun bir şekilde üretim gerçekleştirildiği aktarılmıştır. Son dönemde talebinin çok hızla arttığı Alkol Bazlı El Hijyen Temizlik Maddesi ürünümüz de aynı şekilde ilgili kurumların mevzuatlarına uygun bir şekilde üretimi gerçekleştirilmektedir” denildi.

"FIRSATÇILARLA AYNI KEFEYE KONULMAK BİZİ YARALADI"

Açıklamada, “Bu süreçte kamuoyunun oldukça ihtiyacı olan bu ürünlere ivedilikle firmamız da yeterli üretim kapasitesi ile mümkün olan en iyi kalitede üretimini yapıp kamuoyuna sunmaktadır. Firmamız bu süreçte yasal mevzuatlara uygun üretim yaparken aynı zamanda mücbir durumların ilk ortaya çıktığı dönemde gerekli evrakların temini için ilgili kurumlara başvurulmuş olup, onay yazısının firmamıza ulaştırılması beklenmektedir. Resmi makamlarca bu duyurumuzun dikkate alınmasını ve ivedilikle başvurumuzun sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Haberlerde bizleri merdiven altı üretim yapan ve fırsatçılarla bir tutan ifadeler bizleri derinden yaralamıştır” ifadelerine yer verildi.

"FİRMAMIZ İTHAM ALTINDA BIRAKILMIŞTIR"

Firmanın bugüne kadar üretimini gerçekleştirdiği bütün ürünlerin belgeli, onaylı ve sağlığa zararlı olmayan ürünler olmadığını belirten Pospor, “Kamuoyunu kesinlikle temin ederiz ki geçici süreliğine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından emanete alınmış olan ürünlerimizin sağlığa zararı yoktur. Gerekli evrakların tarafımıza ulaştırılmasından sonra tüm kamuoyunu tekrar bilgilendirilecek olup ürünlerimiz tekrar sizlerle buluşacaktır. Hakkımızda yapılan haberlerde, firmamız kaçak üretim gibi ifadelerle itham altında bırakılmıştır. Gerçeklik barındırmayan bu haberlerde haksız ithamların yanı sıra ürünlerimizin ambalajları okunaklı bir şekilde paylaşıldığı görülmüştür. Devam eden bu süreçte servis edilen görüntüler şirketimize zarar vermektedir. Devam eden süreçte ilgili haberlerin tekrar gözden geçirilmesini ve düzeltilmesini rica ederiz. 2010 yılından bugüne canla başla değerli kamuoyunun sağlığı ve hijyeni için çalışan ve tüm kamu kurumlarının ilgili kurallarına uygun olarak üretim yapan şirketimiz bu açıklamayı değerli kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gerekli görmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde konuştu.