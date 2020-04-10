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Derince'de yardım seferberliği

Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sadece ilçe merkeziyle sınırlı tutmayıp köylerde de kapsamlı bir şekilde sürdüren Derince Belediyesi, Alo Vefa Hattı ile bölge sakinlerinin yanında oluyor
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Derince Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında bir yandan kent genelinde çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan Alo Vefa Hattı ile 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik hastalığı olan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor. Gönüllere dokunan çalışmalara imza atan Alo Vefa Hattı aracılığıyla Derince Belediyesi bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşların da daima yanında olmaya devam ediyor.

MUHTARLARA TESLİM EDİLDİ

Hizmetlerini sadece ilçe merkeziyle sınırlı tutmayan Derince Belediyesi merkezde olan tüm uygulamalarını köylerde de sürdürüyor. Alo Vefa Hattı Koordinasyon Merkezi’nde yapılan değerlendirmelerin ardından bu kez köylerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için maske ve yardım kolileri gönderildi. Alo Vefa Hattı ekiplerince Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar’a götürülen malzemeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmek üzere muhtarlara teslim edildi. 

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