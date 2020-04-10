GTÜ öğrencisi sağlıkçılar için yüz siperliği üretti 

Dünya genelinde pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını için ülkemizde mücadele veren sağlık çalışanlarına Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencisi kendi adına destek olmak için harekete geçti. GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Biyomedikal Mühendisi Gül Banu Aydın, yüz siperliğine ihtiyacı olan bir doktorun çağrısına cevap vererek kendi malzemelerini kullanıp 3D yazıcısında üretime koyuldu. Aydın, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sağlık çalışanlarımızın ailelerini bırakıp günlerce hastanede çalışması, çoğuna virüsün bulaşması beni inanılmaz etkiledi ve sosyal medya üzerinde bir doktorun yorumunu gördüm. Yüz siperliğine ihtiyacı olduğu yazıyordu. Kendisiyle iletişime geçtim. 28 adet koruyucu siperliği kendisine teslim ettim. Bir hocamın yakını siperliğe ihtiyaç duyduğu için kendisine ve ekip arkadaşlarına 22 adet daha basmaya karar verdim. Hedefim 100 adet daha basmak. Üretim sürecinde 3D yazıcıya, asetat yahut PETG şeffaf plakaya ihtiyaç duyuyorum. Evinde yahut ofisinde 3D yazıcı bulunan herkesi üretime davet ediyor ve ücretsiz siperlik basanlara herkesten filament desteği vermesini rica ediyorum. Birlikte Başaracağız!”