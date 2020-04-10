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İşte Türkiye'nin evde kalma oranı!

Google, akıllı telefon sahiplerinin konum bilgilerini kullanarak hazırladığı ve dün güncellediği "Covid-19 Topluluk Hareketlilik Raporları"na göre, Türkiye'de karantina önlemleri sonucunda hareketlilik son bir haftada daha da azaldı.

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Google, akıllı telefon sahiplerinin konum bilgilerini kullanarak hazırladığı ülkelerin “hareketlilik” verilerini güncelledi. Buna göre, Türkiye’de karantina önlemleri sonucunda hareketlilik, 29 Nisan-5 Nisan döneminde daha da azaldı.

Konum geçmişlerini Google’ın görmesine izin veren kişilerin anonim verilerine dayanılarak hazırlanan Covid-19 Topluluk Hareketlilik Raporları, 131 ülkede insanların alışveriş ve eğlence merkezleri (restoranlar, kafeler, AVM'ler, müzeler, kütüphaneler, sinema salonları), market ve eczaneler, parklar, toplu taşıma noktaları, iş yerleri ve evlerdeki hareketlilik değişimlerini gösteriyor.

KARANTİNA ÖNLEMLERİ ETKİLİ OLUYOR

Türkiye raporuna göre, 5 Nisan itibarıyla Türkiye’de insanların alışveriş ve eğlence mekanlarında geçirdiği süre karantina öncesine göre yüzde 76 azaldı. Bu rakam, 29 Mart’ta yüzde 75 düzeyindeydi.

Bu dönemde geçirilen süre açısından düşüş market ve eczanelerde yüzde 39’dan yüzde 40’a, park ve bahçelerde yüzde 58’den yüzde 61’e, toplu taşımada yüzde 71’den yüzde 76’ya, iş yerlerinde yüzde 45’ten 48’e yükseldi. Evde geçirilen süredeki artış ise yüzde 17’den yüzde 19’a çıktı.

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