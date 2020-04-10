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Hürriyet: Ne yaparsanız yapın arkalarındayız

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Saraybahçe Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi görevinde bulunan Dr. Sibel Gören’e, Hürriyet’e teşekkür ettiği için açılan soruşturma ile ilgili olarak, “Siz ne yaparsanız yapın bizler sağlık çalışanlarımızın her şartta arkasında olacağız” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından sağlık çalışanları için maske, kolonya ve eldiven dağıtılmasının ardından İzmit Saraybahçe Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi görevinde bulunan Dr. Sibel Gören, sosyal medya hesabından yapılan yardımı paylaşıp teşekkür ederek, “Aile Sağlığı Merkezleri’nin unutulduğu günlerde bizi unutmayan Fatma Kaplan Hürrriyet ve İzmit Belediyesi’ne teşekkürler” ifadesinde bulunmasının ardından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öne sürdü.

“SUÇ UNSURU NEDİR?”

Gören suç duyurusuyla ilgili olarak, “Bu paylaşımım şikayet edilmiş. Hakkımda soruşturma açılmış, savunmam isteniyor. Buradaki suç unsuru nedir acaba? Bu günlerde bile bunlarla uğraşılmasını protesto ediyorum. Hem de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun tüm soruşturmaların ertelenmesi ile ilgili yazısı varken...” dedi. 

“NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise sosyal medya hesabından duruma tepki göstererek, “Böylesi bir dönemde başka işiniz gücünüz yok mu sizin? Ayrımcılık yaptılar, engellediler, yetmedi şimdi de cezalandırıyorlar. Hepinizin bildiği gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Sağlık çalışanlarımız Koronavirüslü hastaların canını kurtarmak için canla başla çalışıyor. İnsan hayatını kurtarmak için kendi canını tehlikeye atıyor. Bazen hiç uyumadan hastanede gece gündüz nöbet tutuyor. İzin kullanmıyor. Günler, haftalar boyu evinden, yuvasından uzak kalıyor. Ailesini göremiyor. Sizin canınızı kurtarayım derken bazen de canından oluyor. Ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

“TÜM OLANAKLARINI SEFERBER ETTİK”

“Bunu yaparken hiçbir beklentimiz yoktu” diyen Hürriyet, “Bizler de tüm sağlık çalışanlarımıza destek vermek için belediyemizin tüm olanaklarını seferber ettik.  Onlara bir nebze olsun destek verebiliyorsak ne mutlu bizlere dedik.  Bu salgın günlerinde sağlık çalışanlarımızın en çok ihtiyacı olan maske, bone, önlük gibi malzemeleri İzmit Belediyesi bünyesinde üretip, sağlık çalışanlarımıza destekte bulunduk. Bunu yaparken hiçbir beklentimiz yoktu.  Ama şimdi de görüyoruz ki; bir sağlık çalışanımıza sırf sosyal medya hesabında paylaştığı bir teşekkür yazısından dolayı bu kadar hassas bir çalışma ortamında soruşturma başlatılmış” ifadelerinde bulundu.

“HER ŞARTTA ARKASINDA OLACAĞIZ”

Çalışanların her şartta arkasında duracaklarını belirte Hürriyet, “Pes doğrusu.  İşte sağlıkta şiddet budur. Gerçekten böyle bir soruşturma açmayı aklından geçiren, uygulamaya koyan herkese yazıklar olsun. Siz ne yaparsanız yapın bizler sağlık çalışanlarımızın her şartta arkasında olacağız” dedi.

Bugün 16:12 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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