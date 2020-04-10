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Karantinadaki aileden alışverişe yardımcı olan ekiplere çikolata ikramı

Kartepe'de korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan bir evin alışverişini yapmak için markete giden belediye ekipleri, evden aldıkları ihtiyaç listesinde “Kendinize birer adet çikolata alın, bu da bizim ikramımız olsun” yazısını görünce duygulandı.
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Çin’den hızla yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse yakalanan hastalar ve hasta yakınlarının bazıları yaşadıkları evde 14 gün karantinada tutuluyor. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde de karantina nedeniyle dışarıya çıkamayan bir aile, ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda belediye ekiplerinden yardım istedi. Talep üzerine ailenin yaşadığı eve giden Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipler, aldıkları alışveriş listesini temin etmek için markete gitti.

"İKRAMIMIZ OLSUN"

Markette listeyi açarak alışverişe başlayan ekipler, temel ihtiyaçların bulunduğu listeye yazılan, “Ayrıca kendinize birer adet çikolata alın, bu da bizim size ikramımız olsun. Teşekkür ederim” notunu görünce tebessüm ettiler. Listedeki ürünleri alarak alışverişi tamamlayan ekipler, malzemeleri karantinadaki aileye telim ettiler.

Bugün 16:19 TSİ - Gündem

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