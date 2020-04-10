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Körfez’e mobil dezenfeksiyon tünelleri

Körfez Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki pazar alanlarının girişlerine, halkın yoğun kullandığı alanlara ve hizmet binası girişine mobil dezenfektan tüneli koyuyor.
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Körfez Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında mobil dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. Her gün ilçe genelinde kurulan pazar alanlarının girişlerine koyulacak olan dezenfeksiyon tünelleri ayrıca halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve belediye hizmet binası girişinde olacak. İlk etapta ilçe genelinde 5 adet tünel yerleştirilecek. İçerisine giren insanı algılayan tünel, solüsyon buharı salgılayarak, dezenfekte edecek. Solüsyon buharının insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor.
Körfez Belediyesi Hizmet Binası girişinde de yer alacak olan tünel, dün itibari ile çalışmaya başladı.

"BÜYÜK MÜCADELE ETMEKTEYİZ"

aşkan Şener Söğüt, “Körfezli hemşehrilerimizin koronavirüsten en az şekilde etkilenmesi için büyük mücadele etmekteyiz. Hijyen de bu mücadelenin en önemli ayaklarından biri. İnşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve normal hayatımıza döneceğiz" dedi. Virüs önlemleri kapsamında Özellikle kamu binalarının girişleri başta olmak üzere yoğun olarak kullanılan bölgelere de maske ve eldivenlerin atılması için ‘tıbbi atık kutuları’ koyuldu. Çalışmalar kapsamında ayrıca belediye ekiplerince ilçe genelinde ara sokak ve caddelerde dezenfekte çalışma başlatıldı.

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Yorumlar

(1)
01

Dilarraa - TÜM CADDELERDE OLMASI LAZIM BELEDİYE ÖNÜNDE DEĞİL!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 17:24

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