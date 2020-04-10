Korona virüs önlemleri kapsamında Kocaeli’de vatandaşların girmesinin yasaklandığı mesire alanlarında demir dubalı önlem aldı. Kocaeli’nin Derince ilçesinde günlük ortalama 7 bin kişinin ziyaret ettiği mesire alanının da araç girişleri demir bariyerler ve şeritlerle kapatıldı. Vatandaşların mesire alanlarına önlenmek amacı ile birçok mesire alanının girişine de beton bloklar yerleştirildi.
Bugün 16:49 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:45 TSİ
Mesire alanlarının girişine demir dubalı önlem
Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında mesire alanlarının girişleri, vatandaşların girişlerini önlemek amacı ile demir bariyerlerle kapatıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz