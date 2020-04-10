Mesire alanlarının girişine demir dubalı önlem

Korona virüs önlemleri kapsamında Kocaeli’de vatandaşların girmesinin yasaklandığı mesire alanlarında demir dubalı önlem aldı. Kocaeli’nin Derince ilçesinde günlük ortalama 7 bin kişinin ziyaret ettiği mesire alanının da araç girişleri demir bariyerler ve şeritlerle kapatıldı. Vatandaşların mesire alanlarına önlenmek amacı ile birçok mesire alanının girişine de beton bloklar yerleştirildi.