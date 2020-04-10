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Bugün 16:53 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:55 TSİ

Motorine indirim geldi

EPGİS, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olup pompaya yansıyacak şekilde 7 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 7 kuruş indirim geldiğini duyurdu.

Bugün 16:53 TSİ - Ekonomi

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