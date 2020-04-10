Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 7 kuruş indirim geldiğini duyurdu.
Bugün 16:53 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 16:55 TSİ
Motorine indirim geldi
EPGİS, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olup pompaya yansıyacak şekilde 7 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz