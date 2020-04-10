Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Kartepe kontrol noktasında yapılan kontroller esnasında, bir şahısın polis memurlarına gösterdiği kimlikten şüphelenildi. Yapılan incelemede şahısın sahte kimlik kullandığı ve gerçek isminin M.A. olduğu tespit edildi. M.A.'nın 3 ayrı silahlı yağma suçundan arandığı ve hakkında toplam31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen M.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Aranan şahıs uygulamada sahte kimlikle yakalandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan ve polis verdiği kimliği sahte olan şahsın 3 ayrı suçtan 31 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz