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Aranan şahıs uygulamada sahte kimlikle yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan ve polis verdiği kimliği sahte olan şahsın 3 ayrı suçtan 31 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Kartepe kontrol noktasında yapılan  kontroller esnasında, bir şahısın polis memurlarına gösterdiği kimlikten şüphelenildi. Yapılan incelemede şahısın sahte kimlik kullandığı ve gerçek isminin M.A. olduğu tespit edildi. M.A.'nın 3 ayrı silahlı yağma suçundan arandığı ve hakkında toplam31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen M.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 16:59 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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