Aranan şahıs uygulamada sahte kimlikle yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Kartepe kontrol noktasında yapılan kontroller esnasında, bir şahısın polis memurlarına gösterdiği kimlikten şüphelenildi. Yapılan incelemede şahısın sahte kimlik kullandığı ve gerçek isminin M.A. olduğu tespit edildi. M.A.'nın 3 ayrı silahlı yağma suçundan arandığı ve hakkında toplam31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen M.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.