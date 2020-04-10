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Eryürek'in kampanyasına vatandaştan destek!

Kocaeli'ye yapılacak olan yeni vakıf üniversitesinin Derince'ye inşa edilmesini isteyen AKP Derince eski ilçe başkanı Mehmet Eryürek'e vatandaştan destek geldi.
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Geçtiğimiz günlerde AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Bu gelişmenin ardından AKP Derince eski ilçe başkanı Mehmet Eryürek sosyal medya hesabından yeni yapılacak olan vakıf üniversitesinin Derince’ye inşa edilmesi için kampanya başlattı. Eryürek’in bu teklifine vatandaştan ciddi bir destek geldi.

Eryürek'in sosyal medyada yaptığı paylaşım şu şekilde;

TÜM KOCAELİ MİLLETVEKİLLERİNE SESLENİYORUM;

"Ak Parti, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.

BU ÜNİVERSİTENİN ESKİ ASKERİ HASTANE ALANINA KURULMASI İÇİN LÜTFEN SEFERBER OLUNUZ.

Tüm Derince'li muhtarlarımız, Stk' lar, Siyasi Parti yönetimleri ve özelikle Belediye Başkanımız Zeki Aygün, sizlerde bir araya gelerek Ankara' ya baskı oluşturunuz.

BU ÜNİVERSİTE DERİNCE'MİZİN EKONOMİK AÇIDAN BÜYÜMESİ, ESNAFIMIZIN İŞ YAPMASI ve YENİ İŞ KOLLARININ FAALİYETE GEÇMESİ DEMEKTİR.

HAYDİ HEP BİRLİKTE ELELE VERELİM ve BU FIRSATI KAÇIRMAYALIM."

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