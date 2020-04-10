Nermin Gündem vefat etti

Bir süredir Ankara Başkent Hastanesi’nde tedavi gören ve öğle saatlerinde vefat eden Nermin Gündem yüreğimizi yaktı. Kocaelispor’un hocaların hocası olarak isimlendirilen, Metin Tekin’i bugünlere getiren adam olan Nezih Gündem’in eşi Nermin hanımın cenazesi, önceki gün Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.