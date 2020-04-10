Bir süredir Ankara Başkent Hastanesi’nde tedavi gören ve öğle saatlerinde vefat eden Nermin Gündem yüreğimizi yaktı. Kocaelispor’un hocaların hocası olarak isimlendirilen, Metin Tekin’i bugünlere getiren adam olan Nezih Gündem’in eşi Nermin hanımın cenazesi, önceki gün Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.
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Nermin Gündem vefat etti
Kocaelispor’un hocaların hocası olarak isimlendirilen, Nermin Gündem hayatını kaybetti
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.
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