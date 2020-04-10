Kocaeli'de 5 eczane karantinada!

Kocaeli’de koronavirüs eczanelere de sıçradı. Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı haberi yayımladığı bu sözlerle duyurdu: "Eczacılarımız ve eczane çalışanları sağlık hizmetinin bir parçası olarak görev aldıkları sorumlulukları yerine getirmektedir. İlimizde ilaç hizmeti 462 eczanemiz ile verilmektedir. Koronavirüs salgını ile mücadeleye de tüm gücümüzle devam ediyoruz. Salgının ülkemizde görülmesi ile birlikte eczacılarımız bulaşmanın önüne geçecek önlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan pandemi tedbirlerine uygun olarak almışlardır. Hastalığın nedeni olan virüs çok kolay bulaşmaktadır. Eczacı ve eczane çalışanlarımız verdiğimiz hizmet nedeniyle büyük risk altındadır.

TEST SONUÇLARI POZİTİF

Şu anda iki eczacımız ve iki eczane çalışanımızın test sonuçları pozitif gelmiştir. Burada çalışan meslektaş ve çalışanlarımız ile yakın temaslı olduğunu tespit ettiğimiz diğer üç eczanemiz de tedbir amaçlı olarak kapalı tutulmaktadır. İlgili karantina süresi dolduktan ve gerekli testlerde negatif olduğu doğrulanan, eczacı ve eczane çalışanlarımız sizlere hizmet vermeye devam edeceklerdir. Tedbir amaçlı kapalı tutulan eczanelerimiz yetkili birimlerce dezenfekte edilerek hizmete açılmaktadır.

"ENDİŞEYE GEREK YOK"

İlgili eczanelerden geçmişte hizmet almış hastaların endişe etmelerine gerek yoktur. Ancak eczane içerisinde mümkün olduğunca az zaman geçirmesi, sosyal mesafeye dikkat edilmesi , herhangi bir yerle temas edilmemesi, eczaneye giriş ve çıkıslarda ellerini dezenfekte edilmesi gerektiğini tekrar hatırlatırız."