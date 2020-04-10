Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 19:05 TSİ- Gündem G: Bugün 19:35 TSİ

Kocaeli'de 5 eczane karantinada!

Türkiye'de en fazla vaka görülen illerin başında gelen Kocaeli’de 5 eczaneye koronavirüs bulaştı.
mask

Kocaeli’de koronavirüs eczanelere de sıçradı. Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı haberi yayımladığı bu sözlerle duyurdu: "Eczacılarımız ve eczane çalışanları sağlık hizmetinin bir parçası olarak görev aldıkları sorumlulukları yerine getirmektedir. İlimizde ilaç hizmeti 462 eczanemiz ile verilmektedir. Koronavirüs salgını ile mücadeleye de tüm gücümüzle devam ediyoruz. Salgının ülkemizde görülmesi ile birlikte eczacılarımız bulaşmanın önüne geçecek önlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan pandemi tedbirlerine uygun olarak almışlardır. Hastalığın nedeni olan virüs çok kolay bulaşmaktadır. Eczacı ve eczane çalışanlarımız verdiğimiz hizmet nedeniyle büyük risk altındadır.

TEST SONUÇLARI POZİTİF

Şu anda iki eczacımız ve iki eczane çalışanımızın test sonuçları pozitif gelmiştir. Burada çalışan meslektaş ve çalışanlarımız ile yakın temaslı olduğunu tespit ettiğimiz diğer üç eczanemiz de tedbir amaçlı olarak kapalı tutulmaktadır. İlgili karantina süresi dolduktan ve gerekli testlerde negatif olduğu doğrulanan, eczacı ve eczane çalışanlarımız sizlere hizmet vermeye devam edeceklerdir. Tedbir amaçlı kapalı tutulan eczanelerimiz yetkili birimlerce dezenfekte edilerek hizmete açılmaktadır.

"ENDİŞEYE GEREK YOK"

İlgili eczanelerden geçmişte hizmet almış hastaların endişe etmelerine gerek yoktur. Ancak eczane içerisinde mümkün olduğunca az zaman geçirmesi, sosyal mesafeye dikkat edilmesi , herhangi bir yerle temas edilmemesi, eczaneye giriş ve çıkıslarda ellerini dezenfekte edilmesi gerektiğini tekrar hatırlatırız."

Bugün 19:05 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
02

İzmit Li - Hangi eczaneler olduğu hemen açıklanmalı belki bizde oradan alış veriş yaptık hastalık kaptık!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 19:45
01

Nuriye Bülbül - Eczanelerin idimlerini vermeniz gerekiyordu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 19:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

İzmit Belediyesi Balıkhan esnafını unutmadı mask
İzmit Belediyesi Balıkhan esnafını unutmadı
Mesire alanlarının girişine demir dubalı önlem mask
Mesire alanlarının girişine demir dubalı önlem
Körfez’e mobil dezenfeksiyon tünelleri mask
Körfez’e mobil dezenfeksiyon tünelleri
Derince'de yardım seferberliği mask
Derince'de yardım seferberliği
Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem mask
Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem
Derince Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor mask
Derince Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi? mask
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi?
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu mask
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu! mask
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif” mask
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif”
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor mask
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor

GALERİ

Derince Hayme Ana Anaokulu polis haftasını unutmadı mask
Derince Hayme Ana Anaokulu polis haftasını unutmadı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı mask
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın yakalandı
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti mask
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti
"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var" mask
"Türkiye'ye 2 yıl yetecek stok var"
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı mask
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı mask
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL