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İzmit Belediyesi Balıkhan esnafını unutmadı

Ülkemizde etkisini arttıran koronavirüse karşı tüm imkanlarıyla savaşan İzmit Belediyesi, Balıkhan esnafına maske ve eldiven dağıttı
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Ülkemizde görüldüğü günden itibaren tüm personeli ile koronavirüse savaş açan İzmit Belediyesi, virüs karşısında tedbirlerini almaya devam ediyor. Sokak sokak gerçekleştirilen dezenfektan çalışmalarının yanı sıra belediye ayrıca kendi maskesini üreterek vatandaşa ve esnafa dağıtıyor. 

MECLİS ÜYELERİ DAĞITTI

Koronavirüse karşı yapılan çalışmalar kapsamında İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Yaşar Kardaş ve Süleyman Şen, belediyenin kendi dikim evinde gönüllü kadınların ürettiği maske ve eldivenleri vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı Balıkhan esnafına dağıttı. Bölge esnafı memnuniyetini dile getirerek, hem esnafın hem vatandaşın sağlığını düşünen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye emekçilerine teşekkür etti.

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