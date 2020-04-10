Sağlık Bakanı açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ile 16:00'da yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Koca’nın açıklamalarından satır başları;

*Söyleyeceklerim hepimiz içindir. Sözlerimi özellikle şahsınız için söylediğimi kabul edin. Beni lütfen karşılıklı konuşuyormuş gibi dinleyin. Bir aile büyüğü olarak sözlerimi iyi takip edin. Bütün ülkemin dikkati, şahıs şahıs bu sözlerde olsun istiyorum.

*Yoğun bakım kapasitesinde Avrupa’nın en avantajlı ülkesiyiz. Ülkemizin sağlık altyapısına güvenin. Hiçbir kafa karışıklığı yaşamamızdır. 31 Aralık 2019’dan itibaren bu tehdidi, sözün bilime ve bilim insanlarına bırakacağı sağlık sorunu olarak ele almıştır. Halk sağlığı tehdidini bütün konulardan ayıran stratejiye güvenin.

2 BİN 423 HASTA TABURCU OLDU

*Bütün sağlık çalışanlarımız nöbet tutuyor. Ya tanı koyuyor ya da şüpheli hastalarla çalışıyor. Sağlık ordumuzun hastalığı yenme konusundaki kararlılığına güvenin. Güvenmelisiniz, bu güven hakkımız. Fakat üzerinde konuştuğumuz hastalık, siz tedbir almazsanız bütün güveni boşa çıkarak hastalıktır.

*2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi. Sağlık ordusunun kararlılığına güvenin.

*Virüsü taşıdığı kesin olarak bilinenler tedavi altında. Dışarıda kimin taşıyıp taşımadığını bilmemiz mümkün değil. Virüs aradığı fırsatı hareketli ortamlarda bulunuyor. Kendinizden çok uzak sandığınız halde taşıyıcılardan biri siz olabilirsiniz.

*Sizde belirti olmaması sizi yanıltmasın, virüsü yenemeyecek kişilere virüsü bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Mücadele siz hangi tarafta yer alırsanız şans o tarafta olacak.

VİRÜS HER İNSANA BULAŞABİLİR

*Virüse karşı bir şey olmaz düşüncesi yanlıştır. Toplum içinde tanısı konmamış hastaların olabileceği, hastalıklarının bir süre sonra farkına varacaklarını unutmayın.

*O temizlik konusunda çok hassastır, virüs ona bulaşmaz demeyin. Tedbirsiz anların tehlikeli anlar olduğunu unutmayın. Virüs her insana buluşabilir. Bize ayrıcalık tanıyacak şey tedbirdir.

RİSKE KARŞI KENDİNİZİ GÜVENE ALIN

Gerekli tedavi imkanlarını sunma gücümüze inanın. Fakat küçücük bile olsa riske karşı kendinize güvenmeyin. Bir şey olmaz düşüncesi, tehlikelidir. Bu mücadelede bir gevşeklik gösterirsek başarı çok zaman alır.

Normal şartlarda yaşamlarını sürdürecek olan insanları kaybederiz. Tedbirlere sıkıca sarılmaya, tedbir almaya değmez mi? Bunu tarihi bir sorumluluk olarak görmek gerekir. Türkiye’nin bütün illeri ve ilçeleri ve köyleri, hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar hızlı adapte olursak o kadar sonuç alırız.

SOKAKLARIN ÇEKİCİLİĞİNE BİRAZ DAHA DİRENMEK ZORUNDAYIZ

Artık Nisan ayındayız, güneşin, canlanan doğanın cazibesi sizi dışarıya davet edecektir. Sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız. Biz daha çok büyük bir baharı bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim, sabırlı olalım, evde kalalım.

CAN KAYBI TOPLAM 1006

* Bugünkü vaka sayısı 4747, vefat sayısı 98 oldu

*Test sayımız 307 bin 216, bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla beraber toplam vefat sayımız 1006 oldu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜCRETLERİ

Biz özellikle şu dönemde pandemi hastasıyla yoğun hekim ve personelimiz var. Ve pandemi hastasıyla ilgilenen bütün sağlık personeli, tavandan performansını almış olacak. Bazı branşların, bu hastalarla ilgili olmadığını biliyoruz.

Fakat pratisyen hekiminin bu dönemde hizmet ettiği bir salgında, pandemi hastası ile ilgilenen her çalışan, her hekim, başhekimin buradaki yetkisiyle tavandan ücret alabilir olacak.

Bir taraftan sürekli gece gündüz çalışan uzman arkadaşımız, diğer yandan hiç randevu dahi verilip hasta bakmayan, bu anlamda serviste bir hastası olmayan bir doktorla aynı mı görülmeliydi? Yapılması gereken, yoğun çalışan herkesin bu tavandan ücret alacak.

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