Türkiye’deki toplam vaka sayısı ise 47 bin 29’a vefat eden sayısı ise 1006'ya yükselmiş oldu. İlk vakanın tespitinin ardından geçen sürede yapılan toplam test ise 307 bin 210 olarak açıklandı.
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Koca açıkladı: Can kaybı 1006'ya yükseldi
Türkiye'de corona virüsü salgınında son 24 saatteki yeni vaka sayısı 4 bin 747 olurken yaşanan can kaybı ise 98 oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz