Kocaeli'de sağlık ocaklarının çalışma saatleri değişti!

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir önlem daha alarak Aile Sağlığı Merkezlerinin çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 hastalığı nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbir ve önlemlere bir yenisi daha eklendi. Yeni düzenleme ile aile hekimliklerinde gebe, bebek ve çocuklar 10:30’a kadar, diğer vatandaşlarımızın muayene, laboratuvar vb hizmetleri 10:30’dan sonra gerçekleştirilecek."
KOCAELİ’DEKİ TÜM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE GEÇERLİ
"Gebeler, bebekler ve çocukların COVİD-19 hastalığından korunması adına alınan, Kocaeli’de bulunan tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde geçerli karar doğrultusunda; gebe, loğusa, bebek ve çocuk izlemi, aşı ve tarama faaliyetleri gibi hizmetler sadece sabah 08:30-10:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Diğer muayene, kontrol, tahlil vb hizmetler 10:30-12:30 ile 13:30-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilmeye devam edecektir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz