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Bugün 20:45 TSİ- Yaşam G: Bugün 20:47 TSİ

SEDAŞ, nem ve tozdan etkilenen elektrik hatlarına müdahale etti

SEDAŞ ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden nem ve rüzgara bağlı oluşan toz katmanları nedeniyle elektrik hatlarında oluşan arızaların önlenmesi için hatları tazyikli suyla yıkayarak temizledi
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Kandıra, Derince ve Körfez ilçeleri ve Sakarya Karasu’nun sahil kesimlerinde, nem oranı mevsim normallerinin üzerine çıktı. Yüksek nem ve toz nedeniyle, elektrik hatlarındaki izolatörler üzerinde oluşan tabakalar arızaya yol açarken; SEDAŞ ekipleri bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintilerine hızlıca müdahale ederek, abonelere yeniden enerji verilmesini sağladı.

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞTI

Günün her anı meydana gelebilecek arızalara karşı görevlerinin başında bulunan SEDAŞ ekipleri, gece boyunca aralıksız çalıştı. İzolatörler üzerinde oluşan nem tabakası ve rüzgâra bağlı toz birikintileri, hatların enerjisi kesilerek gerekli teknik kontroller yapıldıktan sonra yıkanarak temizlenirken; belediyeler tarafından da çalışmalara destek verdi. İzolatörlerin temizlenmesi ile bölgede oluşacak arızaların azaltılacağı ve enerji kalitesinin artırılacağı belirtildi.

Bugün 20:45 TSİ - Yaşam

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