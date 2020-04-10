Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki laboratuvarlarda koronavirüse karşı antikor tedavisine başlandı. İyileşen kişilerden alınan plazma örneklerinden ayrıştırılan antikorların hastaların bağışıklık sistemine verilerek vücudun savunma mekanizması geliştirmesini sağlamayı amaçlayan tedavi yöntemi, hastalığı solunum cihazına bağlı olarak kritik şekilde geçiren kişilerin iyileştirilmesini amaçlıyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü “Plasma tedavisi için Sağlık Bakanlığı'nın onayını aldık. Laboratuvarlarımızda Covit-19 geçirip iyileşmiş bir hastanın serumundan elde edilen antikorları tespit edip ayrıldı. Entübe bir hastanın tedavisi için ilgili hastaneye yollandı. Emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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Hülagü müjdeyi verdi! Bakanlıktan onay çıktı
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurulan laboratuvarlarda, koronavirüs tedavisi görerek iyileşen hastadan ilk kan alımı yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz