Hülagü müjdeyi verdi! Bakanlıktan onay çıktı

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki laboratuvarlarda koronavirüse karşı antikor tedavisine başlandı. İyileşen kişilerden alınan plazma örneklerinden ayrıştırılan antikorların hastaların bağışıklık sistemine verilerek vücudun savunma mekanizması geliştirmesini sağlamayı amaçlayan tedavi yöntemi, hastalığı solunum cihazına bağlı olarak kritik şekilde geçiren kişilerin iyileştirilmesini amaçlıyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü “Plasma tedavisi için Sağlık Bakanlığı'nın onayını aldık. Laboratuvarlarımızda Covit-19 geçirip iyileşmiş bir hastanın serumundan elde edilen antikorları tespit edip ayrıldı. Entübe bir hastanın tedavisi için ilgili hastaneye yollandı. Emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.