Kocaeli'ye sokağa çıkma yasağı geldi!

saffet - yazık bu millete ama 2 gün aç kalsakta biz bunu hakediyoruz yönetmeyi bilmeyenleri o koltuklarda tutuyoruz ya millet yatıyor kimsenin tedatiki yok sen sokağa çıkma yasağı diyorsun 2 gün önceden duyur millet yapsın hazırlığını yok kardeşim yok yönetemiyorlar ne ülkeyi nede krizi