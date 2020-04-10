Bu gece saat 24:00 ile 12 Nisan 2020 tarihine kadar saat 24:00 arasında büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklandı
Dün 21:53 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 00:39 TSİ
Kocaeli'ye sokağa çıkma yasağı geldi!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında Kocaeli'nin de olduğu toplam 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Yorumlar
(2 )
Sanane - SOKAĞA ÇIKMA YASAGI GETİRDİNİZ EYVALLAHDA YAPTIGINIZ İNSANLIGA SIĞMAZ EKMEK BULAMIYORUZ YİYİCEK BİŞE BULAMIYORUZ BE YUH SİZE SİZİN GİBİ İNSANLARA TÜHÜÜÜÜ
saffet - yazık bu millete ama 2 gün aç kalsakta biz bunu hakediyoruz yönetmeyi bilmeyenleri o koltuklarda tutuyoruz ya millet yatıyor kimsenin tedatiki yok sen sokağa çıkma yasağı diyorsun 2 gün önceden duyur millet yapsın hazırlığını yok kardeşim yok yönetemiyorlar ne ülkeyi nede krizi
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