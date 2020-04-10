Vatandaş fırın ve marketlere akın etti!

Gelen son dakika haberine göre, aralarında Kocaeli'nin de olduğu toplam 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 2 gün sürecek olan yasağı duyan Kocaelili vatandaş fırın ve market önünde kuyruk oluşturdu.
(Mehmet Ali Paşa)
(Trafik yoğunluğu oluştu)
(Vatandaş akaryakıt istasyonlarına akın etti)
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Yorumlar
(3 )
Hasan - bir yanlış bütün dogruyu götürdü
Vcater - fırınlar açık yarın ve pazar içişleri bakanlığı genelge yayınladı
Zeynep - Bu ne panik ya sanki 1 ay yasak ilan edildi insan alt tarafı 2 gün ne olsa yer ne olacak yani çok abartmışlar demek gerçekten 1 ay yasak dense dükkanlarda yiyecek birşey bırakmayacak insanlar demek
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