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İşte sokağa çıkma yasağının cezası!

İçişleri Bakanlığı saat 24:00'den itibaren 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Bazı istisna durumlar dışında sokağa çıkanlara ceza ve yaptırım uygulanabilecek. Bakanlık sokağa çıkanlara ilk olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verileceğini açıkladı.
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Bakanlık yeni yayımlanan bir kararla 31 ilde sokağa çıkmayı yasaklama kararı aldığını açıkladı. Karar sonrası milyonlarca kişi sokağa çıkarak saat 24:00’den önce ev ihtiyaçlarını karşılamak için market ve fırınlara hücum etti. Ancak İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağından istisna tutulan kişileri de açıkladı. Bu kişiler dışında sokağa çıkanlara ise çeşitli ceza ve yaptırımlar uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI

Sokağa çıkma yasağının cezası ise İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı karar metnine göre şöyle:

Belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Gereğini önemle arz ve rica ederim.

TÜRK CEZA KANUNUNUN 195. MADDESİ

Bakanlık sokağa çıkanlara ilk olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verileceğini açıkladı. Ancak aşırı durumlara göre, Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi devreye sokulacak.TCK Madde 195. (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Dün 23:33 TSİ - Gündem

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