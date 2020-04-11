Kuyrukta tekmeler havada uçuştu!

Kocaeli’nin de içinde bulunduğu 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Marketlere, büfelere akın eden vatandaşlar ve araçların oluşturdukları uzun kuyruklar sosyal medyada da paylaşıldı. Türkiye’nin birçok noktasından çekilen videolar sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. O videolardan bir tanesindeki görüntüler ise şoke etti. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar sıra için birbirine girdi, tekmeler havada uçuştu. O anlar ise vatandaşların kameralarına yansıdı.