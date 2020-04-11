Kocaeli’nin de içinde bulunduğu 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Marketlere, büfelere akın eden vatandaşlar ve araçların oluşturdukları uzun kuyruklar sosyal medyada da paylaşıldı. Türkiye’nin birçok noktasından çekilen videolar sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. O videolardan bir tanesindeki görüntüler ise şoke etti. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar sıra için birbirine girdi, tekmeler havada uçuştu. O anlar ise vatandaşların kameralarına yansıdı.
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Kuyrukta tekmeler havada uçuştu!
Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşlar marketlere, büfelere, fırınlara koştu. Son anda açıklanan yasak sonrası oluşan sıra kuyruklarında tekmeler havada uçuştu
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Yorumlar
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Kabul Ol - Aç kaldı kıtlık mı geliyor ayıp
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