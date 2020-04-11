Hürriyet, yasağa tepki gösterdi!

Bu gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ani alınan bu yasak kararına sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile tepki gösterdi.
Hürriyet'in paylaşımı şu şekilde;
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Yorumlar
(2 )
İzmi̇tli̇ - AYNEN BAŞKANIM,SÜRECİ YÖNETEMEYEN BİR İKTİDAR.
Hüseyin Yılmaz emek.öğ - Aynen katılıyorum kolaylıklar diliyorum sn.başkanım.
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