Hürriyet, yasağa tepki gösterdi!

Bu gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ani alınan bu yasak kararına sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile tepki gösterdi.

Hürriyet'in paylaşımı şu şekilde;