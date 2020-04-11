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Hürriyet, yasağa tepki gösterdi!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu gece alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararına tepki gösterdi.
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Bu gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ani alınan bu yasak kararına sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile tepki gösterdi.

Hürriyet'in paylaşımı şu şekilde;

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Yorumlar

(2)
02

İzmi̇tli̇ - AYNEN BAŞKANIM,SÜRECİ YÖNETEMEYEN BİR İKTİDAR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Nisan 00:41
01

Hüseyin Yılmaz emek.öğ - Aynen katılıyorum kolaylıklar diliyorum sn.başkanım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Nisan 00:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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