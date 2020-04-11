Bazı vatandaşlar tekele akın etti!

İçişleri Bakanlığı'nın bu akşam 2 gün boyunca 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağı duyan vatandaşların bazıları fırın ya da markete gitmek yerine tekel bayiye gitmesi dikkat çekti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptılar.