İçişleri Bakanlığı'nın bu akşam 2 gün boyunca 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağı duyan vatandaşların bazıları fırın ya da markete gitmek yerine tekel bayiye gitmesi dikkat çekti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptılar.
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Bazı vatandaşlar tekele akın etti!
2 gün boyunca sokağa çıkma yasağını duyan vatandaş tekel bayiye akın etti.
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Yorumlar
(2 )
Suskun - Vay o milletin haline Allah'ım akilfikir versen
Tek-el - Aaa bunlar hala evde içki yapmayı öğrenememişler mi? ?
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