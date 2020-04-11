Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak!

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında ekmek satışlarının nasıl yapılacağı belli oldu. “Cumartesi ve Pazar günleri fırınlar açık olacak ve saat 08.00’den itibaren fırınların araçları ile mahallelerde satış yapılacak.