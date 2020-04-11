İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında ekmek satışlarının nasıl yapılacağı belli oldu. “Cumartesi ve Pazar günleri fırınlar açık olacak ve saat 08.00’den itibaren fırınların araçları ile mahallelerde satış yapılacak.
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Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak!
Kocaeli'de ekmek 2 gün boyunca saat 08.00'den itibaren fırınların araçları ile mahallelerde satış yapılarak dağıtılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz