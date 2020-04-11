Sokağa çıkma yasağı kararı 2 gün önce mi alındı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 11 Nisan tarihi 00.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yayınlanan genelge sonrası vatandaşlar market, fırın ve birçok yerde izdiham oluştururken alınan kararın geç duyurulmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

KARAR 2 GÜN ÖNCE Mİ ALINDI?

Kararın uygulanmadan yaklaşık 3 saat önce duyurulması nedeniyle vatandaşlar izdiham oluştururken, yayınlanan genelgede yer alan tarih kafa karıştırdı. Genelge tarihi 9 Nisan 2020 olarak belirtilmesi sonrası kararın 2 gün önce mi alındığı sorusu gündeme geldi. Eğer karar 2 gün önce alındıysa duyurunun neden bu kadar geç yapıldığı merak ediliyor.