İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Kocaeli’nin de aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu geceden itibaren 12 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından Kocaeli’de vatandaşlar fırın ve marketlerin ardından akaryakıt istasyonlarına da akın etti. Sokağa çıkma yasağının açıklanması sonrasında akaryakıta ulaşmada sorun yaşayacağını düşünen vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti. Akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu.
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Akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu
30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrasında market ve fırınlara akın eden vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarının önünde de yoğunluk oluşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz