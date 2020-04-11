Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararı, Kocaeli kent genelinde uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağından muaf olan ve çalışmak zorunda olanlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları hizmet vermeye devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüsler ve tramvay sabah 07:00-09:00 ile akşam 17:00-19:00 saatlerinde sokağa çıkma yasağından muaf olan ve çalışmak zorunda olan vatandaşlara ücretsiz olarak servis hizmeti verecek.
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Çalışan vatandaşa ücretsiz ulaşım!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüsler ve tramvay, sokağa çıkma yasağından muaf olan ve çalışmak zorunda olan vatandaşlara ücretsiz olarak servis hizmeti verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz