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Kocaelililer dikkat! Acil ihtiyaçlar için arayabilirsiniz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelili vatandaşlara sokağa çıkma yasağı süresince temel ihtiyaçlarının karşılanması için arayacakları numarayı duyurdu
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2 günlük sokağa çıkma yasağı Kocaeli’de saat 24.00 itibariyle başladı. Hafta sonu bakkal, market, kasap ve benzeri kapalı olacak, sadece eczane ve fırınlar çalışacak. Vatandaşlar gece ani yasak kararı sonrası sokaklara çıkıp sosyal izolasyonu, sosyal mesafeyi bir kenara bıraktı ancak pek çoğu ekmek bulamadı. Yarın fırınlardan sokaklara dağıtım olacağı belirtilse de aksaklıklar yaşanabilir. Bunun için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de teyakkuzda olacak.

PANİK YAPMAYALIM

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gece attığı tweetle duyurdu. Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi yani 153 numaralı hat arandığında vatandaşların ihtiyaçları, ekipler ve Vefa Destek Grupları tarafından evlerine ulaştırılacak. Büyükakın’ın attığı tweette şu ifadeler yer aldı: “Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen panik yapmayalım. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince; Eczane ve fırınlar açık olacak! Acil ihtiyaçlarınız için Büyükşehir Belediyemizin ekipleri ve Vefa Destek Grupları hizmetinizdedir. Büyükşehir 153”

Bugün 08:59 TSİ - Gündem

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