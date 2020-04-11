Akar: Vatandaş nasıl panikletilir çok iyi gösterdiniz!

Türkiye'deki corona virüsü salgını nedeniyle Kocaeli dahil 31 ilde ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası ortalık karıştı. Market, benzinlik ve fırınlara akın eden vatandaşlar, bilim kurulunun tavsiyede bulunduğu sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Türkiye’nin birçok noktalarında istenmeyen görüntüler oluşurken bazı marketlerin önünde sıra için kavgalar meydana geldi. Sokaklarda sıraya giren birçok vatandaşın eldiven ve maskesinin olmayışı dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının yasağa saatler kala duyurulmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

KRİZ NASIL YÖNETİLİR ÇOK İYİ GÖRÜYORUZ!

Sokağa çıkma yasağının vatandaşlara az bir zaman kala duyurulmasına tepki gösterenlerden birisi de CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’dı. Sosyal medya hesabından vatandaşların sokaktaki görüntülerini paylaşan Akar, “Kriz nasıl yönetilir çok iyi görüyoruz. Vatandaş nasıl panikletilir, nasıl mesafeler yok edilir çok güzel gösterdiniz. Evet önümüzdeki iki hafta çok önemli” notunu düştü.