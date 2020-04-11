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Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kocaeli’de boş kalan D100 Karayolu ve kent merkezi havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’de sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliğin hakim olduğu Kocaeli’de sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü. Güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de sokağa çıkma yasağından haberi olmayan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.
Sokağa çıkma nedeni ile boş kalan Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kent merkezi ve D100 Karayolu havadan görüntülendi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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