Kocaeli'de polis ekipleri kontrol yapıyor!

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile 24:00’den itibaren Kocaeli’de dahil olmak üzere toplam 31 ilde 2 gün boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kocaeli’de sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Yeni güne uyanan Kocaeli’de ise güvenlik güçler Derince liman ışıklar mevkii İzmit istikameti, Yenidoğan Bulvarı, Ömer Türk Çakal Bulvarı'nda polis ekipleri tek şeride indirerek, sokağa çıkan araçları kontrol ediyor.