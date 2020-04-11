Sağlık ocağı karantinaya alındı!

Ersoy Kandemir - Öncelikle geçmiş olsun,acaba sadece 112,acil ve yoğun bakım personellerine bu testin öncelikli olarak yapılmama sebebini ilin valisi mi,sağlık müdürü ve yardımcıları mı,Akp Kocaeli milletvekilleri mi ,Kocaelideki rektörler bilim adamları açıklamak ister,yoksa benim açıklamamı duymak isterler mi?