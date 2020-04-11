Kartepe İstasyon Mahallesi Nilüfer Sokak’ta faaliyet gösteren Köseköy İstasyon Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan hekimlerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu sağlık merkezi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan hekimin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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Sağlık ocağı karantinaya alındı!
Köseköy İstasyon Aile Sağlığı Merkezi, hekimlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı merkez karantinaya alındı.
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Yorumlar
(2 )
Ersoy Kandemir - Öncelikle geçmiş olsun,acaba sadece 112,acil ve yoğun bakım personellerine bu testin öncelikli olarak yapılmama sebebini ilin valisi mi,sağlık müdürü ve yardımcıları mı,Akp Kocaeli milletvekilleri mi ,Kocaelideki rektörler bilim adamları açıklamak ister,yoksa benim açıklamamı duymak isterler mi?
Engin - Geçmiş olsun
ALLAH yardımcımız olsun
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