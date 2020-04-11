Kılıçdaroğlu’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması!

31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;
“PANİK OLUŞMASINA İZİN VERMEYİN”
*Sevgili yurttaşlarım! Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır.
*Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır. Sağlığınız her şeyden önemli!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz