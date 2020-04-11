Kılıçdaroğlu’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması!

31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“PANİK OLUŞMASINA İZİN VERMEYİN”

*Sevgili yurttaşlarım! Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır.

*Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır. Sağlığınız her şeyden önemli!