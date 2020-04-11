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Mehmet Ali Paşa’da 2 geçici güzergah oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde 2 ayrı yolda yapılacak çalışma nedeniyle geçici güzergah oluşturdu.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesinde 2 ayrı yolda yapılacak çalışma nedeniyle geçici güzergah oluşturdu.

İSU ALTYAPI ÇALIŞMASI

İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde 2 ayrı yol İSU alt yapı çalışması nedeniyle kapatılacak. Çalışma kapsamında Mehmet Ali Paşa merkezi ile Kandıra Sapağı Demokrasi Bulvarı arasında kalan bölüm çift taraflı olarak araç trafiğine kapatılacak. Araçlar, çalışma süresince bölgede trafiğe kapalı alan dışında kalan diğer alternatif güzergahları kullanabilecek. Geçici güzergah uygulaması çalışma süresince devam edecek.

ZİNCİRLİKUYU’DA ÜSTYAPI ÇALIŞMASI

Bölgedeki ikinci çalışma ise Zincirlikuyu Caddesi’nde yapılacak. Zincirlikuyu Caddesi üst yapı çalışması nedeniyle kapatılacak. Bölgeyi kullanan toplu taşıma araçları için geçici güzergah oluşturuldu.

GEÇİCİ GÜZERGAH

Toplu taşıma araçları geçici güzergah uygulaması kapsamında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve Turan Güneş Caddesi’ni kullanacak. Araçlar çalışma süresince bölgede trafiğe kapalı alan dışında kalan diğer alternatif güzergahları kullanabilecek. Geçici güzergah uygulaması çalışma süresince devam edecek.

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